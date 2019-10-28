سويسرا – أحرز المصنف ثالثا عالميا السويسري روجر فيدرر للمرة العاشرة لقب بطولة بازل في كرة المضرب المقامة في مسقط رأسه، بفوزه اليوم في النهائي على الأسترالي الشاب أليكس دي مينور 6-2 و6-2.

ورفع المخضرم السويسري البالغ من العمر 38 عاما، رصيده من الألقاب هذا العام إلى أربعة، بإضافة لقب بطولة مدينته إلى ألقاب دبي وميامي الأمريكية وهاله الألمانية.

وهذا اللقب، هو الـ103 في مسيرة فيدرر الاحترافية التي تتضمن 20 لقبا في البطولات الكبرى (رقم قياسي)، وأصبح على بعد ستة ألقاب فقط من معادلة الرقم القياسي الذي يحمله الأمريكي جيمي كونورز (109).

ولم يواجه فيدرر صعوبة في إنهاء المباراة لصالحه في ساعة وتسع دقائق، بعدما كسر إرسال الأسترالي (20 عاما ومصنف 28 عالميا) مرتين في كل من المجموعتين، ليفوز عليه في أول مواجهة مباشرة بينهما.

واحتفظ فيدرر بذلك بلقب البطولة للعام الثالث تواليا، وحرم دي مينور من إضافة لقب رابع إلى سجله الاحترافي، بعدما أحرز ألقاب بطولات سيدني الأسترالية وأتلانتا الأمريكية وجوهاي الصينية، وكلها خلال العام الجاري.

المصدر: أ ف ب