القدس – التقى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي غاريد كوشنر، اليوم الاثنين، مع رئيس تحالف كاحول لافان “أزرق أبيض” الإسرائيلي، بيني غانتس المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بمقر السفارة الأمريكية في القدس.

وبحسب إذاعة “كان” الرسمية “يجتمع كوشنر لأول مرة، مع بيني غانتس، رئيس تحالف (أزرق أبيض) أكبر تشكلات المعارضة، والمرشح لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، في السفارة الأمريكية في القدس”.

وأضافت الإذاعة أن “يائير لبيد، الرجل الثاني في التحالف، سينضم إلى هذه الجلسة”.

وبحسب الإذاعة: “يستقبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ديوانه في القدس، غاريد كوشنر ومسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية. ويتناول الاجتماع قضايا أمنية وسياسية واقتصادية مختلفة”.

ويأتي هذا اللقاء وهو الأول الذي يجمع بين كوشنر وغانتس في أعقاب إخفاق رئيس الحكومة المنصرفة بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومته وتسليم التفويض لبيني غانتس.

ومن المتوقع أن يبحث كوشنر خلال هذا اللقاء مع غانتس المقترحات الأمريكية لخطة السلام وما مدى إمكانية إطلاقها في هذه المرحلة أم تأجيلها مرة أخرى إلى حين حل أزمة تشكيل الحكومة في إسرائيل.

ووصل كوشنر، بوقت سابق، إلى إسرائيل على رأس وفد ضم كل من مساعده آڤي بيركوفيتش، ووزير الخزانة ستيفن منوشين.