انجلترا – كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم أن نادي مانشستر يونايتد قد يفكر مستقبلًا في ضم الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، ولكن مع تحقق شرط مهم.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإنه تم عرض جاريث بيل على مانشستر يونايتد في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن أعلن المدرب زين الدين زيدان أنه لا يريد النجم الويلزي في فريقه.

وأشارت إلى أن إدارة الشياطين الحمر رفضت ضم بيل لمدة موسم على سبيل الإعارة، بسبب سجل الإصابات الخاص باللاعب صاحب الـ 30 عامًا، بالإضافة إلى أجره الذي يصل إلى 500 ألف إسترليني أسبوعيًا.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد استعان بمحققين خاصين، لدراسة الخلفية الخاصة بأي لاعب من المحتمل قدومه إلى “أولد ترافورد”.

وأكدت الصحيفة أنه من غير المرجح أن يعيد النادي النظر في إمكانية التوقيع مع جاريث بيل مستقبلًا ما لم يوافق اللاعب على مبدأ الحصول على راتبه وفقًا لحجم مشاركاته مع الفريق.

المصدر: كووورة