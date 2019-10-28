لبنان – نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب فيديو على حسابها الرسمي على التويتر تدعم فيه التظاهرات في لبنان، وأعلنت دعمها الكامل “للثورة” في لبنان وأن المتظاهرين خط أحمر.

وقالت النجمة اللبنانية في الفيديو:”أنا بدعم الثورة، ولأني بحب بلدي ومستقبلو، أنا وأنتو وكلنا خط أحمر”.

وعلقت على الفيديو في تغريدة كتبتها: “ما تملّو وما تخافوا. كل محاولة عم يعملوها ليوقفونا، بتعني إنو نحنا عالطريق الصحيح”.

ويشهد لبنان حركات احتجاج وتجمع مئات اللبنانيين في وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.