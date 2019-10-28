ليبيا – أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين النشرة الوبائية الليبية لشبكة الانذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـ 42 من الفترة 14 أكتوبر وحتى 20 أكتوبر.

إدارة الرصد والإستجابة ذكرت بحسب المكتب الإعلامي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال النشرة الوبائية أن الاسباب الرئيسية للمراضة هما الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والاسهالات.

وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 11 حالة في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 16 حالة فضلاً عن 4 حالات سعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 36 حالة متلازمة يرقان أما الأمراض الجلدية فقد تم تسجيل 221 حالة لشمانيا.