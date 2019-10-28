اسرائيل – اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران، بنشر صواريخ عالية الدقة في اليمن ضمن إطار مخطط يهدف إلى مهاجمة إسرائيل.

وقال نتنياهو أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في القدس مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن إيران تحاول إنتاج صواريخ باليستية عالية الدقة من شأنها ضرب أي هدف في الشرق الأوسط.

وتابع: “يسعون إلى إنتاج هذه الأسلحة في إيران ونشرها في العراق وسوريا وتحويل الترسانة التي تضم 130 ألف صاروخ في لبنان إلى أسلحة عالية الدقة. يتطلعون إلى ذلك، وقد شرعوا في نشر هذه الأسلحة في اليمن بغية قصف إسرائيل من هناك أيضا”.

ودعا نتنياهو واشنطن إلى فرض عقوبات إضافية على إيران، وأشار إلى أن تل أبيب ترى في الجمهورية الإسلامية أكبر خطر على السلام والاستقرار الإقليميين وأمن دول المنطقة، محملا طهران المسؤولية عن “قصف السعودية وتقويض حركة الملاحة الدولية واستهداف وقتل أمريكيين في أفغانستان ودول أخرى خلال العقد الماضي”.

من جانبه، تعهد وزير الخزانة الأمريكي بزيادة الضغط على إيران أكثر فأكثر لوقف “سلوكها الخبيث وتصديرها للإرهاب وطموعها في الحصول على الترسانة النووية والصاروخية”، مشددا على أن حملة الضغط القصوى التي تنتهجها واشنطن ضد إيران تؤتي ثمارها بقطع تدفق الأموال إلى البلاد.

وأكد منوتشين أنه تلقى “حزمة من الأفكار المحددة جدا” من الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن، متعهدا بدراستها.

المصدر: وكالات