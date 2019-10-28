القدس – اكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم زيادة الضغط على إيران.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك، عقده في القدس الغربية، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين:” سنستمر في الضغط أكثر وأكثر وأكثر”.

وأضاف منوشن:” ننفذ حملة ضغط قصوى، من خلال العقوبات وهي تنجح”.

ومن جهته، قال نتنياهو إن ايران “تعمل جاهدة على إنتاج صواريخ باليستية باستطاعتها أن تطال أي هدف في الشرق الأوسط”.

وأضاف نتنياهو إن “ايران تُشكل تهديدا على السلام في الشرق الأوسط برمته”.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي إن ” طهران تقوم بنشر صواريخ دقيقة في أماكن مختلفة بالمنطقة لا سيما اليمن لكي تستهدف الأراضي الإسرائيلية”.

وجدد نتنياهو دعوته إلى ” ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتصدي لإيران وتشديد العقوبات المفروضة عليها”.

كما رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي مجددا “بنجاح العملية الأمريكية لتصفية زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي”.

الأناضول