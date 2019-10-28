المكسيك – عثرت الشرطة المكسيكية على أكثر من 40 جمجمة بشرية وعشرات العظام، وجنين محفوظ في زجاجة، داخل وكر لمهربي المخدرات في مدينة مكسيكو سيتي، وفقا لما نقلته صحيفة “الديلي ميرور” البريطانية.

ولم تكن الشرطة تتوقع عندما داهمت وكرا لمهربي المخدرات أن تجد تلك التفاصيل والأشياء المرعبة، التي لا يمكن أن توجد إلا في “مجزر بشري”.

واكتشفت الشرطة أن 4 جماجم من الأربعين المضبوطة، ترجع إلى عدد من مهربي المخدرات، المتورطين في عمليات إجرامية في حي تيبيتو في وسط مكسيكو سيتي.

وقال مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي: “المنظر كان مرعبا، لقد كانت الجماجم البشرية معلقة في مدخل الوكر، كما لو كان مذبحا بشريا”.

وتابع: “يبدو أن مهربي المخدرات كانوا يمارسون طقوسا غريبة، لقد وجدنا أشياء مرعبة عديدة، فوجدنا رسوما مليئة بالرموز، بينها هرم وفوقه يد، وأجرام سماوية ورأس ماعز، ونجمة بين قرنيه”.

واستمر بقوله: “المحققون عثروا أيضا على سكاكين ونحو 40 عظمة فك، وجنين في جرة زجاجية و30 عظمة ذراع أو ساق”.