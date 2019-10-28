مصر – استُخدم زيت الخروع في الطب القديم منذ عهد الفراعنة، ويُعرف بأنه مسهّل فعّال لعلاج الإمساك.

وقد أكّدت دراسات حديثة فوائده الطبية العديدة، وأهمها:

* تخفيف آلام التهاب المفاصل والروماتيزم بالاستخدام الموضعي.

* تسهيل الإخراج والوقاية من الإمساك.

* ترطيب البشرة.

* علاج الجروح.

* يقلل زيت الخروع الالتهابات في الجسم.

* يخفّف من ظهور حب الشباب.

* يعزّز صحة فروة الرأس والشعر.

* يكافح نمو الفطريات على الجلد.

محاذير. يمكن أن يحفّز زيت الخروع الولادة لذلك لا تُنصح الحوامل باستخدامه. ونظراً لأنه مسهّل قوي قد يسبب الإسهال إذا تم تناول جرعة كبيرة منه، كما قد يسبب رد فعل تحسسي لدى البعض

وكالات