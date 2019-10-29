“أرامكو” السعودية تعلن عن مشروع طاقة في جازان

“أرامكو” السعودية تعلن عن مشروع طاقة في جازان

السعودية – أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، على هامش “مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار” اليوم بالرياض، عزمها إنشاء المشروع المشترك للكهرباء في جازان.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إنه من المتوقع أن يكون المشروع المشترك مملوكا بنسبة 46% لشركة “إير برودكتس”، و25 % لشركة “أكوا باور”، و20 % لـ”أرامكو”، و9% لشركة “إير برودكتس قدرة”.

وأوضحت أن المشروع المشترك سيمتلك ويشغل محطة الكهرباء المتكاملة العاملة بتقنيتي التغويز والدورة المركبة للوقود في جازان ووحدة جازان لفصل الهواء، والتي تقدر قيمتها بنحو 11.5 مليار دولار (43.12 مليار ريال).

وكانت “أرامكو” قد أعلنت في أغسطس 2018 عن توقيع وثيقة شروط مع شركة “إير بروداكتس”، وشركة “أكوا باور”، لتأسيس مشروع مشترك لإنتاج الكهرباء في مدينة جازان الاقتصادية.

المصدر: “أرقام”