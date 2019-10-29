ليبيا – وصفت عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام نذ عام 2012 آمنة إمطير العضو في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين وزير تعليم الوفاق عثمان عبدالجليل بـ”الفاجر في الخصومة”.

إمطير وفي تدوينات لها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” قالت :” الأن يجب أن نقول أن من جاء بوزير التعليم جرود أهله وليست الكفاءة وزير تعليم فاجر في الخصومة عمرها ماصارت”.

وأضافت :”يفترض بكل من ورد إسمه زوراً وبهتانا في قرار وزير التعليم لغرض التشهير التوجه للقضاء للفصل في هذه القضية” ، مبينةً بأن وزارة التعليم تحتاج إلى شخص تربوي ولا تحتاج من سيعلمني،متى البقرة ستضع حملها عندما تنفصل التربية عن التعليم فأبشر بجيل ليس للأخلاق مكانا لديه حسب تعبيرها.

عضو المجلس الإستشاري طالبت بتكليف سليمان الساحلي بوزارة التعليم على إعتبار أنه أفضل وزير تعليم سابق ، مناشدةً بإنقاذ التعليم من ما وصفته بـ” براثن جاهل”.

كما نوّهت إلى أن الدولة لن تستقيم إلا بإصلاح وزارتي التعليم والصحة ، مضيفةً :”وفي بلدي الحبيب أعطوا التعليم لبيطري والصحة لفني ومازال مسلسل تدمير جيل المستقبل مستمر”.

وإختتمت إمطير تدويناتها بالقول :”لكي ينجح التعليم يجب أن تكون إمرأة على رأسه وليست أي إمرأة يجب أن تكون قادرة فاعلة معلمة قوية ومتمكنة ففي الدول الأخرى عندما أسند التعليم للمرأة نجح نجاحاً باهراً وهناك مدرسات كثر قادرات على صنع التغيير”.