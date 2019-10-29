عمان – ارتفع عجز ميزانية الأردن قبل المنح والمساعدات المالية الخارجية، بنسبة 7.3 بالمئة، على أساس سنوي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019.

وبحسب بيانات أصدرتها وزارة المالية الأردنية، الثلاثاء، بلغ إجمالي العجز 1.04 مليار دينار (1.41 مليار دولار)، مقابل عجز قيمته 972.1 مليون دينار (1.3 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2018.

وبعد المنح والمساعدات المالية الخارجية، بلغ عجز الميزانية 891.5 مليون دينار (1.25 مليار دولار)، مقابل 871.4 مليون دينار (1.22 مليار دولار) خلال نفس الفترة من 2018.

ويتوقع أن يبلغ العجز بنهاية 2019 بعد المنح، 645.6 مليون دينار (910.2 ملايين دولار)، أو ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ الدين العام للأردن (داخلي وخارجي)، بنهاية أغسطس/ آب الماضي، نحو 29.6 مليار دينار (41.7 مليار دولار)، يمثل 95.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجل الدين العام 28.3 مليار دينار(39.9 مليار دولار) في 2018.

ويقدر حجم موازنة الأردن للعام الحالي، 9.3 مليارات دينار (13.1 مليار دولار).

الأناضول