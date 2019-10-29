بغداد – أظهرت صور وشريط فيديو مصور، توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، على الرغم من حظر التجوال الذي أعلنته الحكومة.

ويظهرفي الصور و الفيديو الثائرين وهم يحيطون بمدخل جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، وهم يحاولون عبوره فيما تقوم القوات الأمنية بصدهم مستخدمة الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والغازات السامه في ذلك.

وأكد شهود عيان من ساحة التحرير وسط بغداد إلى أن المتظاهرين مصرون على البقاء في الساحة، على الرغم من الحظر، كما ويشاهد العديد وهم يرقصون ويطلقون الأهازيج معبرين عن إصرارهم وتايدهم للاحتجاجات رغم قرار الحكومة بفرض حظر التجوال من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى السادسة صباحا”.

وأضاف الشهود أن “مسيرات العجلات والمسيرات الراجلة رافقتها احتفالات وأصوات أغان وطنية، ولم تخل من مشاركة العوائل” ودعمها للتظاهرات.

وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، قد اعلن مساء الاثنين، فرض حظر للتجوال من الساعة 12 ليلا إلى السادسة صباحا، وحتى إشعار آخر.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة، وكذلك توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

المصدر: وكالات