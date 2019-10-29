فيينا – انتخبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، الأرجنتيني رفائيل ماريانو غروسي، رئيسا جديدا لها، خلفا لرئيسها الياباني الراحل يوكيا أمانو.

وذكر بيان صادر عن الوكالة، أن اختيار غروسي رئيسا جديدا جاء بعد تصويت 24 دولة عضو من أصل 35 في مجلس الإدارة لصالحه، بدلا من المرشح الآخر الروماني كورنيل فيروتا.

وأضاف البيان، أن تعيين غروسي سيتم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الإدارة، يحضره 171 بلدا عضوا في الوكالة، بمن فيهم أعضاء المجلس الـ35.

ولا يملك الأعضاء الـ171، حق إلغاء قرار مجلس الإدارة، حتى إذا عرض على التصويت.

وسيبدأ غروسي مهامه رسميا، ابتداءا من 1 يناير/ كانون الثاني 2020، لمدة 4 سنوات، وسيكون بهذا سادس رئيس في تاريخ الوكالة.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفاة رئيسها الياباني يوكيا أمانو، الذي شغل المنصب منذ 2009، وتعيين الروماني كورنيل فيروتا، قائما بأعمال الرئاسة مؤقتا.

الأناضول