ليبيا – إلتقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي أمس الإثنين مع نظيره الألماني هايكو ماس الذي يؤدي زيارة مدتها يومين إلى تونس.

اللقاء ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية التونسية عدد من المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بمقدمتها الوضع في ليبيا.

ولدى التطرق إلى الإتصالات التي تجريها ألمانيا استعداداً لعقد مؤتمر حول الأزمة في ليبيا قبل نهاية السنة الجارية في برلين، أكد الجهيناوي أن تونس التي يمثل الملف الليبي أحد أهم أولوياتها باعتبار علاقة الجوار الوثيقة التي تجمع البلدين والتأثير المباشر للأزمة في هذا البلد على أوضاعها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية يجب أن تكون طرف في أي جهد أو أي مبادرة للتسوية من أي جهة كانت.

وذكّر الجهيناوي في هذا الصدد بمبادرة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي الثلاثية بين كل من تونس والجزائر ومصر لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا، مؤكداً عمل تونس على تهيئة الظروف المناسبة لجمع مختلف الفرقاء الليبيين حول طاولة الحوار وتشجيعهم على انتهاج التفاوض لتجاوز خلافاتهم مع البقاء دون التدخل في شؤونهم.

كما شدد على أن التوصل إلى حل سياسي يبقى بيد الليبيين دون غيرهم في إطار حوار ليبي ليبي برعاية الأمم المتحدة وبالاستناد إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 إطاراً مرجعياً لأية تسوية للأزمة الليبية.

وبخصوص مؤتمر برلين حول ليبيا الذي يحري الإعداد له، أكد وزير الخارجية الألماني على أنه لم يتم بعد تحديد تاريخ انعقاده ولا الأطراف المشاركة فيه وأن زيارته إلى تونس بالإضافة إلى بعدها الثنائي تندرج في إطار المشاورات الجارية بشأنه.