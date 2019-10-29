التحالف الدولي: باقون في العراق بطلب من حكومة بغداد

التحالف الدولي: باقون في العراق بطلب من حكومة بغداد

العراق – أعلن التحالف الدولي لمكافحة “داعش” الإرهابي، الثلاثاء، بقاء قواته في العراق “بناءً على طلب من الحكومة في بغداد”.

وقال مايلز كاغينز، متحدث التحالف الدولي في مؤتمر صحفي عقده من أربيل، “بناءً على طلب من الحكومة العراقية، ستبقى قواتنا بالمناطق العراقية، وتقييمنا يؤشر استمرار خطر داعش”.

وأضاف، إن “داعش لم ينته ومتواجد ببعض المناطق في العراق وسوريا”، مشدا أن “خطر داعش ما زال قائما رغم مقتل البغدادي”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن مقتل زعيم التنظيم “أبو بكر البغدادي” في عملية للقوات الخاصة الأمريكية بمنطقة إدلب شمال غربي سوريا، ليل السبت الأحد.

وتطرق كاغينز لدور قوات البيشمركة (قوات إقليم كردستان في شمال العراق) بمكافحة “داعش”، مشيرًا أن “دورها كبير” بهذا الصدد.

فيما أكد أن التحالف الدولي سيواصل دعم وتدريب القوات العراقية والبيشمركة.

وردا على سؤال حول هروب عناصر ينتمون لـ”داعش” من سوريا نحو العراق، أوضح أنه منذ بداية العمليات العسكرية في شمال سوريا لم يلحظ فرار العديد منهم باتجاه العراق.

وحاربت قوات البيشمركة تنظيم “داعش” لسنوات بدعم من قوات التحالف الدولي، وتمكنت من دحره وتحقيق انتصارات كبيرة على التنظيم المتشدد.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بآلاف الجنود في العراق ضمن جهود التحالف الدولي المناهض لـ”داعش” لمحاربة التنظيم.

وتقود الولايات المتحدة التحالف المكون من نحو 60 دولة، والذي قدم مساهمة فاعلة في الحرب ضد “داعش” في العراق وسوريا خلال السنوات الماضية.

الأناضول