الجيش السوري ينتشر على امتداد 90 كم على الحدود السورية التركية

الجيش السوري ينتشر على امتداد 90 كم على الحدود السورية التركية

سوريا – ثبت الجيش السوري نقاطه على محور يمتد بنحو 90 كم على الحدود السورية التركية بريف الحسكة الشمالي من ريف رأس العين الشرقي غربا، وصولا إلى القامشلي شرقا.

وذكرت وكالة “سانا” السورية أن وحدات الجيش تتابع انتشارها على الحدود السورية التركية باتجاه الشرق لاستكمال انتشارها على بقية الحدود مع تركيا.

وبدأت عملية الانتشار من ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ودخلت قرى وبلدات دودان- قصر شرك-حاصدة فوقاني-عامودة-الجوهرية-تل حمدون- خرزة فوقاني-الدار- أبو جرادة- القرمانية- كربشك- السلام عليك- ربة حاج إبراهيم- العرادة- لبوة- فقيرة- الإبراهيمية- مشيرفة الأسعدية- باب الفرج -الشكرية”.

وكانت وحدات الجيش دخلت مساء أمس الأحد قرى وبلدات تل عفر وخراب كورد بريف القامشلي الغربي على الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا وذلك بعد ساعات من انتشار وحدات أخرى في مدينة الدرباسية بالريف الشمالي الشرقي للحسكة وفي عدة قرى وبلدات بريف رأس العين الشرقي.

وكانت مجموعات “قسد” بدأت أمس الأحد الانسحاب عن الحدود بين سوريا وتركيا تنفيذا لاتفاق سوتشي.

ورحب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية بانسحاب المجموعات المسلحة (المقاتلين الأكراد) في الشمال السوري إلى عمق 30 كيلومترا بالتنسيق المباشر مع الجيش السوري.

المصدر: “سانا”