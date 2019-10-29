ليبيا – صرح نائب مدير قسم إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية أوليج أوزيروف بأن موسكو يمكنها مساعدة دول إفريقيا فى تعزيز سيادتها.

أوزيروف قال فى تصريحات بثتها وكالة أنباء “تاس” الروسية وفقاً لما أردته صحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس الاثنين إن ليبيا أو السودان أو دولا أخرى لم يسمها تضررت من عدم السماح لها بتسوية نزاعاتها بنفسها وفرضت عليها حلول ونماذج اجتماعية وسياسية من الخارج، مؤكدا أن روسيا تشدد على ضرورة أن يقرر الأفارقة مصيرهم بأنفسهم.

وأضاف نائب مدير قسم إفريقيا أنه فى حالة طلب المساعدة من تلك الدول فإن الوضع يكون مختلفا حيث ستسرع روسيا إلى تقديم المساعدة ،منوّهاً أن تجربة سوريا تظهر أن روسيا يمكن أن تكون ناجحة لأنها تحترم طرفي الخلاف والتوصل إلى نقاط التقاء.