الولايات المتحدة – استقر الذهب دون تغيير يُذكر تقريبا يوم الاثنين، بعد أن سجل قفزة بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره في وقت لاحق من الأسبوع، بينما يكبح إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1504.42 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1506.70 دولار للأوقية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 29 و30 أكتوبر تشرين الأول، مع توقع متعاملين لاحتمال نسبته 90.4 بالمئة بأن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وفقا لأداة فيدواتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. وخفض المركزي الأمريكي بالفعل أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا جدا في مفاوضاتها التجارية مع الصين وإن الصين ترغب في إبرام اتفاق بشكل ملح للغاية.

وعززت التصريحات شهية المستثمرين للأصول المرتفعة المخاطر، مما دفع الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الاثنين.

وتأثرت أسعار الذهب أيضا سلبا جراء قوة الدولار، مما يرفع تكلفة المعدن للمشرين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، قليلا صباح يوم الاثنين بعد أن صعد قرابة 0.6 بالمئة في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 18.05 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 925.92 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1777.65 دولار للأوقية.

رويترز