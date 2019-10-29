تونس – التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في قصر قرطاج، اليوم، ليكون أول مسؤول أجنبي رفيع يلتقي مع سعيّد منذ استلامه منصبه رسميا قبل أيام.

وتركز اللقاء بين الجانبين، على سبل دفع نسق الاستثمار الألماني في تونس، وتطوير مشاريع التعاون بين البلدين، لا سيما التعاون العلمي والجامعي، وفتح آفاق جديدة أمام الطلبة التونسيين في الجامعات الألمانية.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية، أن سعيّد أكد للوزير الضيف، أن بلاده تتطلع إلى “الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال الشفافية وتطبيق القانون ومكافحة الفساد”.

من جانبه أكد الوزير الألماني، التزام بلاده بمواصلة دعم تونس والوقوف إلى جانبها واستعدادها لتعزيز الشراكة معها في كافة المجالات.

وتناولت المحادثات الوضع في ليبيا أيضا، والاستعدادات الألمانية لتنظيم “مؤتمر برلين” لحل الأزمة الليبية والمشاورات التي تجريها برلين، مع عدد من الدول المعنية، لبلورة رؤية مشتركة تضمن نجاح هذا المؤتمر، حسب الإعلان الرئاسي التونسي.

المصدر: وكالات