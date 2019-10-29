ليبيا – أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الثلاثاء قراراً بشأن منح علاوة مالية لكل العسكريين المُشاركين في العمليات العسكرية الحالية بمحاور القتال على أن تُصرف لهم خلال مُدّة تكليفهم بالقتال.

ووفق القرار الذي تلقت المرصد نسخة منه فأن نسبة العلاوة كالآتي:”رتبة العقيد فأعلى سيحصل على علاوة نسبتها 25% من المرتب الأساسي، ومن ملازم ثان إلى مقدم 50%من المرتب الأساسي، ومن جندي إلى رئيس عرفاء وحدة 100% من المرتب الأساسي”.

وطالب المشير حفتر العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل ما يخالفه،داعياً الجهات المختصة لتنفيذه.