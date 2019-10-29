الرياض – بدأ ملتقى “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019″، في دورته الثالثة، أعماله بالعاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، وينظمه صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للبلاد) سنويا.

وبحسب بيان للصندوق، يهدف المؤتمر الذي يستمر حتى الخميس، لاستكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات التي ترسم مشهد الاستثمار العالمي، واستكمالا لما تم تحقيقه من نجاحات في الأعوام الماضية.

وفي كلمته الافتتاحية، أشار رئيس مجلس إدارة شركة “أرامكو” ياسر الرميان، إلى تضاعف عدد المشاركين عن دورة العام الماضي.

وقال الرميان: “نحن هنا لبناء صداقات وممارسة الأعمال”.

ويناقش المؤتمر هذا العام بشكل رئيس، موضوع “ما مستقبل عالم الأعمال؟”، ويركز على ثلاثة محاور رئيسة، أولها: “مستقبل مستدام” لاستكشاف نماذج جديدة للابتكار والاستثمار تسهم في تعزيز العوائد المالية.

والمحور الثاني: “التقنية لمصلحة الجميع” لوضع السياسات التنظيمية والتجارية لتوجيه النمو المستقبلي في قطاع التقنية، وثالثا: “مجتمع متقدم” لتأسيس الأنظمة وتبني الثقافة التي تسهم في تشجيع أفضل الممارسات البشرية في عصر الآلات.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، مشاركة نحو 300 متحدث من الشخصيات العالمية من صناع القرار ومستثمرين وخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة، في فعاليات وجلسات المؤتمر.

الأناضول