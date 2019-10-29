بروكسل – أعلن نائب رئيس المفوضية ومفوض شؤون الطاقة الأوروبي، “ماروس سيفكوفيتش”، الإثنين، عدم التوصل لاتفاق في المباحثات بشأن اتفاقية جديدة لعبور الغاز بين أوكرانيا وروسيا.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به بالعاصمة البلجيكية بروكسل عقب محادثات ثلاثية أوروبية أوكرانية روسية بشأن عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وأشار سيفكوفيتش إلى أن الاتفاقية الحالية ستنتهي بنهاية العام الجاري. مضيفا “أصبت بخيبة أمل خلال محادثات اليوم، فالوقت يمضي بسرعة، والوضع ملح للغاية”.

ودعا جميع الأطراف لتبني نهج بناء خلال المحادثات، “فهدفنا التوصل لاتفاق بشأن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وهو ما لم يحصل حتى الآن”.

وشدد على ضرورة أن يتوافق الاتفاق الجديد مع القوانين الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق مع روسيا حتى الآن في ملفات مهمة مثل الكمية والمدة والضرائب.

وأوضح أن الجولة التالية من الحادثات بين الأطراف ستعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وشارك في محادثات اليوم ببروكسل وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ونظيره الأوكراني، أوليكسي أورزيل، إلى جانب مسؤولين أوروبيين ومسؤولين من شركتي “نافتوغاز” الأوكرانية، و”غازبروم” الروسية.

وكانت أوكرانيا أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 وقف استراد الغاز الطبيعي من روسيا، فيما سينتهي عقد توريد الغاز الروسي إلى أوكرانيا ومنها إلى أوروبا في نهاية 2019.

الأناضول