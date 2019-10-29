ليبيا – منذ أسابيع والأزمة التي تعصف بقطاع التعليم بالبلاد في تصاعد مستمر كان آخر فصوله إصدار وزير تعليم الوفاق عثمان عبدالجليل قراراً بفصل 20 مديراً من مدراء مكاتب مراقبات التعليم بالمناطق وتكليف خلف لهم بعد يوم من تحذيره لهؤلاء المدراء ومدراء بعض المدارس من تبعات الاعتصام وتعطيل الدراسة عقبه قرار بوقف 805 مدير مدرسة ومدير مكتب مراقبة تعليم لذات الأسباب واحالتهم للنائب العام ووقف صرف مرتبات 152 ألف موظف قال أن لابيانات لهم في مكاتب الوزارة .

وبين مؤيد ومعارض للإعتصام وتعليق الدراسة مطالبة بتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب ، صعّد موظفو القطاع في زليتن بداية الأسبوع من احتجاجهم باغلاق مكتب مراقبة التعليم في المدينة بساتر ترابي مطالبين باقالة عبدالجليل وتتفيذ مطالب الاعتصام بعد أن شمل قرار اعفاء مدراء مكاتب مراقبات التعليم مدير مكتب تعليم زليتن ، وامتدت المظاهرات حتى اليوم أمام مقر مجلس الوزراء لذات الغرض .

وفي الأثناء أعلن بعض مدراء مراقبات التعليم المعتصمين عدم فك الإعتصام حتى تنفيذ المطالب فيما أعلن بعضهم نيتهم ملاحقة عبدالجليل أمام المحاكم من خلال تقديم طعونات في قراراته لدى القضاء الإداري بهدف وقفها لعدم نيله ثقة مجلس النواب وعدم وجود أي شيء قانوني أو دستوري يسمى ” وزير مفوض بمهام ” ضمن ملاك الدولة ، بينما طالب هو رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بزيادة مرتبات العاملين حتى تنتهي هذه الأزمة .

ومن جهته طالب رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك بوقف قرارات عبدالجليل بعد أن تبين له ومن خلال الدراسة المبدئية للقرارين بعض الملاحظات التي تنم على ما أسماها ” عدم الدقة والموضوعية في الإعداد والتي من بينها عدم الإشارة في ديباجة القرارات لأي دراسات سابقة أو محاضر اجتماعات أعدت في هذا الشأن ، ناهيك عن الضبابية وعدم وضوح الآلية التي تم الاستناد عليها إصدار القرارات ، سيما وأن الوزارة تعاني من مشاكل وصعوبات حالت دون البدء في سير العملية التعليمية ” .

أما بخصوص قرار وقف مرتبات 152 ألف موظف عن العمل فقد لاحظ شكشك وجود تكرار بعض الأسماء في القرارين الصادرين ، وشمولهما المعلمين وموظفين متوفين وآخرين متقاعدين مع وجود أسماء بعض المدرسين ثبت استمرارهم في تأدية وظائفهم ، وأخرين تولوا مهام إدارة بعض المدارس والمؤسسات التعليمية ما يتعارض مع الأسباب التي ذكرت في مضمونهما .

وبعد دخول شكشك على الخط ، ذهب آخرين في حديثهم هذه الليلة إلى خيار تقديم شكوى لديوان المحاسبة حول ما يقولون أنها مخالفات مالية وإدارية إرتكبها عبدالجليل ومنها مثلاً صرف قيمة مالية لشركة الأصيل الدائم لتوريد وتجهيز الأثاث بعد تكليفها مباشرة منه شخصياً , وهو مايعتبرونه تجاوزاً إدارياً ومالياً صريحاً وواضحا ً .

ويرى هؤلاء وفقاً لمستندين نُشرا عبر ” مجموعة الإعتصام التي كونوها كرابطة بينهم عبر الفيسبوك ” أنه كان من المفترض ومن المتعارف عليه في القانون الإداري والمالي الليبي في مثل هكذا حالات هو تشكيل لجنة للعطاءات والمشتريات تقوم باستلام العروض ودراستها واختيار الأنسب والاجود منها وهذا ما لم يحصل ، وفق قولهم رغم موافقة مدير الادارة المالية والإدارية بالوزارة مصطفى حمزة على تلك التعاقدات متهمينه هو الآخر بذات التجاوزات .

كما يقولون في منشوراتهم أنه ” وفي الوقت الذي يعاني فيه المعلم من قلة قيمة مرتبه والامتيازات والعلاوات مقارنة بالعاملين ببعض القطاعات الأخرى بالدولة الليبية تبلغ قيمة هذا المكتب بالدينار الليبي 1,140,355.000 فقط مليون ومائة واربعون الف وثلاثمائة وخمسة وخمسون دينار ليبى , وهو ما يعادل مرتبات لعدد 1520 معلم ومعلمة بالقطاع التعليمى بالدولة ” .

ووفقاً لمستند آخر نشروه وطالعته المرصد يرى المشتكون أنه مخالفة أخرى ، فيخص أمراً وتكليفاً مباشراً أيضاً من عبدالجليل لشركة أثاث وتجهيزات تركية تسمى ” yilsan ” وذلم لتوريد كراسى زوجية وفردية للمؤسسات التعليمة بقيمة (3,464,000) $ فقط ثلاثة ملايين واربعمائة وأربعة وستون الف دولار امريكى .

ويعتبرون أن هذا التكليف قد شابته أيضاً جملة من التجاوزات الإدارية والمالية تمثلت فى أنه كان تكليفاً مباشراً من ” الوزير ” وهو ما يتعارض مع مهامه في ظل وجود مصلحة الوسائل التعليمية المختصة بقبول العروض وتشكيل اللجان للتوريد والشراء بما يتناسب مع احتياجات العملية التعليمة .

وكان من المفترض أن يخرج عبدالجليل بوقت سابق من هذه الليلة في برنامج حواري مع ضيوف مضادين عبر قناة الوسط الفضائية للحديث حول هذه القضايا ومنها قضية التكليفات المباشرة في التعاقدات ، إلا أن القناة عادت واعتذرت عن اللقاء بسبب اعتذار ” الوزير ” عن الظهور قبل عشرة دقائق من الحلقة وفقاً لما أعلنته مقدمتها ، بينما تداولت أنباء عن دخوله في إجتماع طارئ مع رئيس المجلس الرئاسي ولم تتمكن المرصد أيضاً من الحصول على سبيل للتواصل معه .

ملاحظة : تلفت المرصد عناية كل من ورد اسمه في هذا التقرير من أفراد وجهات إلى أن حق الرد مكفول .