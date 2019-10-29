ليبيا – علق المجلس البلدي مصراتة على ما ورد بوسائل التواصل الإجتماعي خلال الفترة القريبة الماضية حول وجود كيان يتمثل بـ”مجلس حكماء مصراتة” في اشارة منهم للمجلس الذي يقوده إبراهيم بن غشير وأن الاخير لديه ختم معنون بـ”دولة ليبيا – مجلس حكماء وأعيان مصراتة” ويستخدم ورق معنون بدون أي تبعية باسم المجلس.

بلدي مصراتة أوضح في بيان له صدر اليوم الثلاثاء أن المجلس الإجتماعي الرسمي الذي يمثل صوت المدينة في كل المحافل الاجتماعية داخل وخارج البلدية هو المجلس المعاد تشكيله بموجب قرار المجلس البلدي رقم (1) لسنة 2019 تحت مسمى (مجلس أعيان بلدية مصراتة ) الذي تم بالتشاور مع كل المكونات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي داخل البلدية.

ونوّه إلى أن أي كيانات أخرى تمارس نشاط اجتماعي في هذا الإطار يمكن لها ممارسة ذلك وفقاً للإجراءات الخاصة بمفوضية المجتمع المدني.

كما أشار إلى أنه في كل الأحوال لا تمثل هذه الكيانات الصوت الرسمي إلا في إطار تنسيق تام مع رئاسة مجلس أعيان بلدية مصراتة المعتمدة بموجب قرار المجلس البلدي رقم (3) لسنة 2019 والمعمم على عمداء البلديات بموجب كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي رقم (ح.م/3182) المؤرخ في 11/6/2019.

يشار إلى أن البيان التوضيحي لبلدي مصراتة جاء لورود عدد من التساؤلات من المواطنين حول المجلس الذي يمثل المدينة في تواصلاته ومعالجاته للمواضيع الاجتماعية داخل المدينة ومع المدن الأخرى.