واشنطن – هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصفية زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي، فيما أعرب سيد البيت الأبيض عن شكره على استمرار التعاون بين البلدين.

وذكر البيت الأبيض في بيان أصدره فجر اليوم الثلاثاء، أن ترامب وبن سلمان أجريا اتصالا هاتفيا، هنأ فيه ولي العهد السعودي الرئيس الأمريكي بـ”نجاح مهمة الولايات المتحدة الخاصة بمحاسبة مؤسس وزعيم داعش”.

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب أعرب من جانبه عن شكره لبن سلمان على “استمرار التعاون الوثيق بين السعودية والولايات المتحدة”.

كما أشار بيان البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي وولي العهد “بحثا أهم القضايا الإقليمية والثنائية”.

بدورها، أكدت وكالة “واس” السعودية الرسمية أن بن سلمان اتصل بترامب و”هنأه بنجاح العملية التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة وأدت لمقتل قائد تنظيم داعش الإرهابي”.

واعتبر ولي العهد السعودي، حسب الوكالة، أن “هذه العملية تؤسس لحقبة جديدة”، مشيرا إلى أنها “خطوة تاريخية في الحرب على الإرهاب والتطرف والكراهية”.

وأعلن ترامب في 27 أكتوبر عن مقتل زعيم “داعش” بعملية “جريئة” نفذتها القوات الخاصة الأمريكية بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، مشيرا إلى أن البغدادي انتحر عندما كان يحاول الفرار من العسكريين الأمريكيين عبر نفق تحت مخبأه، حيث قتل نفسه و3 من أطفاله بتفجير حزام ناسف.

وأعرب ترامب، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن شكره لكل من روسيا والعراق وسوريا وتركيا على إسهامها في تنفيذ هذه العملية.

المصدر: وكالات