موسكو – أجرى الرئيس فلاديمير بوتين اليوم في موسكو مباحثات مع نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل، تم خلالها مناقشة آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين بمختلف المجالات، وبحث قضايا دولية.

وفي بداية اللقاء، رحب بوتين بالرئيس الكوبي، وذكّر بأن الأخير قام في العام الماضي بزيارة رسمية إلى موسكو، وهو الآن يجري أول زيارة عمل لروسيا. وهنأ بوتين، الضيف الكوبي بانتخابه رئيسا لكوبا.

وأشار بوتين إلى تاريخ العلاقات الروسية – الكوبية، وأكد وقوف روسيا باستمرار إلى جانب كوبا، وقال: “نواصل الاتصالات على أعلى المستويات ومستوى القمة بشكل مستمر. ونتعاون بنشاط ونؤيد بعضنا البعض في الساحة الدولية”.

ونوه بوتين، بزيادة حجم التجارة مع كوبا، في العام الماضي بنسبة 33%.

وقال: “في الظروف التي توجد فيها كوبا، ليس من السهل حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية، لكنكم نجحتم في ذلك عموما”.

المصدر: موقع الكرملين