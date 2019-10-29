إسبانيا – ذكرت صحيفة ABC الإسبانية، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ليس في عجلة من أمره، من أجل تمديد عقد قائد الفريق سيرجيو راموس، وهو ما يفتح باب رحيله عن “سانتياغو برنابيو”.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن راموس يريد تمديد عقده مع “الميرنغي”، لذلك يضغط المدافع المخضرم على إدارة النادي من أجل حصوله على زيادة في راتبه بمقدار 2 مليون يورو، أي 14 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ما لا يلقى صدى إيجابيا لدى رئيس النادي الأبيض حاليا.

ويرتبط راموس البالغ 34 عاما، بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2021.

وأضاف المصدر نفسه، أن صناع القرار داخل ريال مدريد، يرغبون في التخلص من راموس خلال الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة وأن بيريز منزعج من قوة ونفوذ اللاعب الإسباني داخل القلعة الملكية.

وأكدت الصحيفة أن عدم تجديد إدارة النادي لعقد راموس قد يدفع هذا الأخير إلى حزم حقائبه، والرحيل عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الصيف المنصرم، إلى أن راموس كان يمتلك عرضا ضخما من أحد الأندية الصينية.

المصدر: وكالات