الرياض – نقل تلفزيون “العربية” السعودي، عن مصادر مطلعة، قولها إن بدء اكتتاب شركة “أرامكو” في السوق السعودية، سيكون اعتبارا من 4 ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وذكرت “العربية”، الثلاثاء، أن بدء تداول أسهم “أرامكو”، المصنفة كأكبر شركة نفط في العالم، بالبورصة المحلية، سيكون اعتبارا من 11 ديسمبر المقبل.

وفي 14 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، قال رئيس مجلس إدارة “أرامكو” ياسر الرميان، إن إعلان الشركة عن نية الطرح الأولي “قريب جدا جدا”.

ومنذ 2018، أجلت السعودية في أكثر من 4 مناسبات، تأجيل طرح أرامكو في السوق المحلية إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين.

ويرى مراقبون أن الهجوم على أرامكو منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أدى إلى تنامي مخاوف ترافق المستثمرين العالميين في الملتقى إزاء قدرة المملكة على حماية واحد من أهم منشآت الطاقة العالمية.

ومنتصف سبتمبر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي “بقيق” و”خريص” التابعتين لشركة “أرامكو”، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة “الحوثي”.

الأناضول