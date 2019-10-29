ليبيا – أعربت مراقبة التعليم بالزاوية في بياناً لها أمس الاثنين عن أسفها لقرار وزير التعليم عثمان عبدالجليل بإيقاف مرتبات أكثر من 152 ألف من العاملين بالقطاع.

مراقبة تعليم الزاوية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن قرار الوزير تضمن ورود أسماء أكتر من 10 الاف من العاملين بقطاع التعليم بالزاوية وأن ما يقارب من 98% من الأسماء المذكورة مستمرون في وظائفهم واداء أعمالهم،مبينةً أن هذه الاسماء وردت من قبل الوزارة نتيجة عدم وجود تقارير عن لجان مختصة ودراسات سابقة والدليل وجود أسماء بالقوائم لمعلمين متوفين ومتقاعدين مما يدل على انه خطأ مقصود.

وطمأنت مراقبة التعليم المعلمين بأنها لن تقوم بإيقاف أي مرتب لمعلم موجود بعمله،مؤكدةً على أنها ستحمل كافة المسؤولية في ذلك.

وإختتمت مراقبة التعليم حديثها بالقول:”نتأسف مرة أخرى أن نثير انتباهكم حول مدى الوقع السيء والغير المسبوق الذي خلفه هذا القرار ومدى الإحباط و التذمر العام الذي طال العاملين بالمراقبة و الذين عبروا عن تحفظهم وانزعاجهم من هذا القرارلكن مرة أخرى مع الأسف الشديد عبرت الوزارة عن سوء نية مسبقة في اتجاه الضغط وممارسة أساليب ترهيبية ومساومتيه في حق كل من استعمل حقه فى في المطالبة بحقوقه”.