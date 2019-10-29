عالم الفضاء المصري فاروق الباز يكشف عن عمر الأرض.. وسبب إطلاق اسمه على أحد الكويكبات في الفضاء

عالم الفضاء المصري فاروق الباز يكشف عن عمر الأرض.. وسبب إطلاق اسمه على أحد الكويكبات في الفضاء

مصر – اوضح عالم الفضاء المصري فاروق الباز، إن سبب إطلاق اسمه على أحد الكويكبات في الفضاء يهدف إلى تكريمه على مسيرته العلمية الناجحة مع الوكالة.

وأشار الباز خلال حواره مع الإعلامي المصري محمود سعد، على قناة “النهار”، هناك حزام ما بين المريخ والمشترى مليء بالقطع الصغيرة ويطلق عليها الكويكبات، موضحا أن هذه الكويكبات كانت عبارة عن كوكب واحد، ولكنها اصطدمت بالقمر فانقسمت لأجزاء كبيرة واستمرت في مدار المجموعة الشمسية.

وأضاف أن أحد هذه الكويكبات أطلق عليه اسم فاروق الباز، في إطار تكريمه على مسيرته العلمية الحافلة مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بداية من مشروع “أبولو” لاكتشاف سطح القمر حتى اليوم.

ولفت إلى أن كوكب الأرض موجود منذ 4.5 مليار سنة، وكان عبارة عن حجر ولا يوجد عليه مياه، وكان مليئا بالغازات، ومن هذه الغازات تكونت المياه، مشيرا إلى أن الكون موجود منذ 14 مليار سنة.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، يوم 21 سبتمبر الماضي قد أطلقت لأول مرة اسم عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، على كويكب مكتشف حديثا تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.

المصدر: وكالات