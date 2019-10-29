الرياض – بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونظيره السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، العلاقات بين البلدين والمستجدات الإقليمية الراهنة.

جاء ذلك في لقاء جمعهم بالعاصمة الرياض، على هامش مشاركة الملك عبد الله، بمنتدى استثماري في السعودية، وفق بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت الأناضول نسخة منه.

وحسب المصدر ذاته، أكد الزعيمان عمق العلاقات بين البلدين، والحرص على توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وتم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن والسعودية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.

وتناول اللقاء مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على “أهمية دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين”.

وتأتي زيارة ملك الأردن، غير محددة المدة إلى السعودية، للمشاركة في أعمال منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019″، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في دورته الثالثة.

وفي سياق متصل، التقى الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في اجتماع تناول العلاقات بين الأردن والهند، والتطورات الإقليمية الراهنة، على هامش المؤتمر السعودي، وفق بيان آخر للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.

ومن الرياض، يتوجه الملك عبد الله الثاني إلى الكويت، للقاء أمير الدولة صباح الأحمد الجابر الصباح.

الأناضول