اسبانيا – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن صفقة انتقال الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم وسط توتنهام هوتسبير، إلى صفوف ريال مدريد، باتت معقدة.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن إريكسن كان من المتوقع أن يصل للانضمام إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن انتقاله أصبح مهددًا من قبل فيدي فالفيردي، لاعب وسط الريال.

وأضافت أن ظهور فالفيردي المميز في خط وسط ريال مدريد في المباريات الأخيرة، خلق الشكوك حول التعاقد مع إريكسن في يناير/ كانون الثاني المقبل.

ومن ناحية أخرى، قال بول روبنسون، حارس مرمى توتنهام السابق، إن النادي عليه أن يبيع إريكسن في الوقت الحالي، مشددًا على أن الدنماركي إذا أراد الرحيل فعليه أن يكون صادقًا ويطلب المغادرة.

وتابع “سيكون من الأفضل بالسبة للطرفين أن يحاولا العثور على أفضل صفقة حاليًا”.

المصدر: كووورة