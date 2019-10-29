الولايات المتحدة – أكد كبير الديمقراطيين المنخرطين في تحقيق العزل الجاري بحق الرئيس دونالد ترامب، أنه يرغب في استدعاء مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون للاستماع لشهادته.

ووصف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف في حديث لشبكة ABC أمس بولتون الذي أعفاه ترامب من منصبه، بأنه “شاهد في غاية الأهمية” بالنسبة لتحقيق العزل الذي أطلقه الديمقراطيون على خلفية الفضيحة السياسية المتعلقة بالضغط الذي مارسه الرئيس الأمريكي على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإجبار كييف على التحقيق مع هانتر بايدن، نجل المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة جو بايدن.

وأعرب رئيس لجنة الاستخبارات عن ثقته بأن بولتون يملك معلومات مهمة، مؤكدا أن المحققين يرغبون في سماع إفاداته.

وتعهد شيف بأن ثلاث لجان في مجلس النواب معنية في تحقيق العزل ستبدأ قريبا بعقد جلسات علنية لمقابلة الشهود، مشيرا إلى أن المحققين يواجهون مساعي البيت الأبيض المتواصلة لعرقلة التحقيق وإعاقة حضور الشهود، وأعرب عن مخاوفه من أن إدارة ترامب ستحول دون استدعاء بولتون.

ويأتي ذلك بعد أيام من ورود أنباء في وسائل الإعلام الأمريكية مفادها أن محامي بولتون الذي ترك البيت الأبيض إثر خلاف مع ترامب يخوض مشاورات مع المحققين الديمقراطيين بشأن إمكانية أن يدلي المستشار السابق بإفاداته.

المصدر: وكالات