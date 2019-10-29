كوريا ج – بدأت كوريا الجنوبية وأستراليا تدريباتهما البحرية المشتركة قبالة الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية اليوم الثلاثاء لتعزيز قدراتهما التشغيلية المشتركة وشراكتهما.

وقالت القوات الكورية الجنوبية: “تهدف التدريبات المشتركة إلى تعزيز قدرات القوات البحرية للبلدين على إجراء العمليات المشتركة والتشغيل البيني”.

وبدأت التدريبات التي أطلق عليها “هايدوري – وللابي” في وقت سابق من اليوم وتستمر لغاية الـ30 من الشهر الجاري قبالة مدينة بوهانغ.

وتشارك في التدريبات 6 سفن حربية كورية جنوبية، بما في ذلك المدمرة “تشوي يونغ” التي تبلغ حمولتها 4.400 طن، وغواصة و6 طائرات مثل طائرة المراقبة البحرية من طراز “بي – 3”.

وأرسلت أستراليا المدمرة “هوبارت” المزودة بنظام أيجيس، والتي تبلغ حمولتها 6.300 طن، ومروحية من طراز MH-60.

يذكر أن كوريا الجنوبية وأستراليا أطلقتا تدريباتهما البحرية المشتركة لأول مرة عام 2012 بناء على اتفاق بين وزيري دفاعهما، وتدريبات هذا العام هي السادسة من نوعها.

المصدر: “يونهاب”