ليبيا- تلقت لجنة الشؤون الخارجية بالنواب تقرير مفصل عن عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

التقرير الذي يأتي في إطار تنسيق لجنة الخارجية المتواصل مع المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNCHER) تضمن وفقاً لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين والنازحين داخلياً وأعدادهم على الأراضي الليبية وأبرز الجهات المانحة.

وتطلّع لجنة الخارجية بمجلس النواب بدور متنامي فيما يتعلق بأزمة الهجرة بالنظر لتداعيات هذا الملف الإنسانية والأمنية والاقتصادية.

وتحرص اللجنة من خلال العمل مع الجهات المختصة على تقديم الدعم لعمل المفوضية السامية للهجرة بما يمكنها من أداء واجباتها.

كما سيشارك رئيس اللجنة في مؤتمر تعقده المنظمة منتصف الشهر القادم يتناول أزمة الهجرة من جوانبها المختلفة واستراتيجيات احتوائها.

وأعربت اللجنة عن أملها من خلال التنسيق مع الجهات الدولية والمحلية المختصة في وضع حلول تعمل على تحسين أوضاع المهاجرين والنازحين وإيجاد حلول للتخفيف من هذه الأزمة الإنسانية الكبيرة.