ليبيا – قال مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد الأجنبي مختار الطويل بالمصرف المركزي بطرابلس إن الأنباء المتداولة حول تحديد سعر صرف جديد للدولار في المصرف المركزي بقيمة 2.90 دينار للدولار الواحد ابتداء من ديسمبر المقبل غير صحيحة، نافيا أي تغييرات في سعر الصرف الرسمي.

الطويل أشار في حديث لقناة “ليبيا 218” اليوم الثلاثاء إلى أن عملية بيع النقد الأجنبي تسير بشكلها الطبيعي، مؤكداً صدور بعض الشائعات لإحداث ربكة في المشهد العام.

وأوضح مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد الأجنبي أن تجار العملة في السوق السوداء قد يقفون وراء مثل هذه الشائعات لتحقيق أرباح ومكاسب شخصية.