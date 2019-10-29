سوريا – افاد ناشطون من “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن قوة عسكرية يرجح أنها أمريكية نفذت عملية إنزال قرب مدينة جرابلس السورية الخاضعة لسيطرة فصائل مدعومة من تركيا، واقتادت 5 أشخاص.

ونقل “المرصد” عن مصادر قولها، إن مروحيات “مجهولة الهوية” حلقت فوق منطقة الحاوي في ريف جرابلس بعد أن جابت المنطقة طائرات استطلاع.

وحلقت مروحيتان على علو منخفض، بينما هبطت المروحية الثالثة بالقرب من منطقة الملعب على طريق جسر الشيوخ جنوب شرقي مدينة جرابلس بمحافظة حلب.

وضبط عناصر كانوا على متنها إحدى العائلات التي يعتقد أنها عراقية أو من محافظة حلب، ويشتبه في انتمائها لتنظيم “داعش”، قبل أن تغادر المنطقة.

ومن غير المعروف ما إذا كانت عملية الإنزال قد استهدفت مطلوبين، أو أنها كانت من أجل إجلاء عملاء متعاونين مع تلك القوات التي نفذت العملية.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم “قوات سوريا الديمقراطية” مصطفى بالي على حسابه في “تويتر” عن “عملية أخرى ناجحة مساء اليوم” دون توضيح طبيعتها.

وتأتي عملية الإنزال في جرابلس بعد يوم من إعلان “قسد” مقتل أبو الحسن المهاجر، المتحدث باسم تنظيم “داعش” والذراع اليمنى لزعيمه أبو بكر البغدادي، في عملية مشتركة مع القوات الأمريكية قرب جرابلس.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان + RT