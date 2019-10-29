أبوظبي – هبطت البورصات العربية عدا مسقط ومصر، في نهاية تداولات الإثنين، مع تأثر المعنويات سلبا بعد نتائج دون التوقعات لبعض الشركات المدرجة، إلى جانب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (13:04 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.4 بالمئة أو 30 سنتا إلى 61.7 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.35 بالمئة أو 23 سنتا إلى 56.39 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة السعودية في صدارة الأسواق المتراجعة مع انخفاض مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.36 بالمئة إلى 7784 نقطة، مدفوعا بهبوط الأسهم الكبرى في قطاعات المصارف والبتروكيماويات.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 0.38 بالمئة إلى 2777 نقطة، مع تراجع أسهم “إعمار مولز” بنسبة 3.06 بالمئة و”إعمار للتطوير” بنسبة 1.71 بالمئة و”إعمار العقارية” بنسبة 1.12 بالمئة.

فيما انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بنسبة 0.27 بالمئة إلى 5134 نقطة، مع هبوط سهم “أبوظبي الأول” بنسبة 0.52 بالمئة و”اتصالات” بنسبة 0.48 بالمئة و”أبوظبي الإسلامي” بنسبة 0.19 بالمئة.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.25 بالمئة إلى 1523 نقطة، مع تراجع أسهم “الأهلي المتحد” و”البحرين الوطني” و”الومنيوم البحرين” بنحو 0.78 بالمئة.

وتراجعت بورصة الأردن بنسبة 0.25 بالمئة إلى 1804 نقطة، مع تراجع أسهم “التجمعات الاستثمارية” بنسبة 1.54 بالمئة و”الأهلي” بنسبة 1.05 بالمئة.

وفي الكويت، انخفض المؤشر الأول بنسبة 0.11 بالمئة إلى 6284 نقطة، فيما تراجع المؤشر الرئيس بنسبة 0.25 بالمئة إلى 4757 نقطة، ونزل المؤشر العام بنحو 0.15 بالمئة إلى 5766 نقطة.

في المقابل، ارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.47 بالمئة إلى 4005 نقطة بدعم رئيس من مكاسب أسهم القطاع المالي والصناعي.

وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.45 بالمئة إلى 14301 نقطة بدعم عمليات شرائية للمؤسسات الأجنبية.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مسقط: بنسبة 0.47 بالمئة إلى 4005 نقطة.

مصر: بنسبة 0.45 بالمئة إلى 14301 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 1.36 بالمئة إلى 7784 نقطة.

دبي: بنسبة 0.38 بالمئة إلى 2777 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.27 بالمئة إلى 5134 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.25 بالمئة إلى 1523 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.25 بالمئة إلى 1804 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 6284 نقطة.

الأناضول