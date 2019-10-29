العراق – أفادت مصادر أمنية وطبية عراقية بمقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 865 آخرين نتيجة إطلاق الشرطة الرصاص الحي والغازات المحرمة دوليا على المتظاهرين في كربلاء جنوب البلاد، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وقالت المصادر إن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية .

كما اكدت المصادر الطبية وصحية على أستخدام قوات القمع لغاز السارين المحرم دولياً في كربلاء الذي يفتك بالعضلات والأعصاب والأعضاء حتى الموت !على المتظاهرين خلال الليل في المدينة.

وخرج العراقيون إلى الشوارع لليوم الرابع امس الاثنين في موجة ثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال الشهر الجاري قتل فيها العشرات وجرح المئات.

من جهته كشف مصدر في دائرة صحة كربلاء، أن قوات مكافحة الشغب ومكافحة الإرهاب فضت اعتصام كربلاء بالقوة صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل العديد وإصابة آخرين اصابات بليغة .

المصدر: وكالات