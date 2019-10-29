روسيا – ستصل حصة إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة القطب الشمالي الروسية، مع حلول عام 2035 ، إلى 90% من إجمالي الغاز الروسي المنتج في تلك الفترة، وذلك وفقا لاستراتيجية تطوير المنطقة.

وقال نائب وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي الروسي ألكسندر كروتيكوف، خلال جلسات برلمانية: “يجب علينا، في استراتيجية تطوير منطقة القطب الشمالي، أن نوضح بدقة، ما نريد الحصول عليه وتحقيقه مع حلول 2035. يجب أن تكون أهدافنا قابلة للقياس بشكل واضح، وأن تكون واقعية إلى حد ما، ونعتقد أن مساهمة القطب الشمالي في قطاع النفط والغاز الروسي ستستمر في النمو”.

وأشار كروتيكوف إلى أن منطقة القطب الشمالي، تملك القدرة والإمكانية الكامنة لتجعل روسيا، إحدى الدول الرائدة في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، ولتنتج خلال ذلك ما يصل إلى 120 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.

وأضاف نائب الوزير القول: “سيظهر فرع جديد للاقتصاد، وهو الصناعات الكيميائية على أساس النفط والغاز. وهو ما سيؤدي إلى زيادة تشغيل الطريق البحري الشمالي حتى 160 مليون طن في العام، أي بزيادة ثمانية أضعاف بالمقارنة مع عام 2018”.

وتابع نائب الوزير، أنه يتوقع مع حلول عام 2025، توفير حوالي 200 ألف فرصة عمل في منطقة القطب الشمالي.

المصدر: تاس