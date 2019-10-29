نجاة وزير الدفاع اليمني من انفجار استهدف مقر وزارة الدفاع في مأرب

نجاة وزير الدفاع اليمني من انفجار استهدف مقر وزارة الدفاع في مأرب

اليمن – أفاد مراسل RT في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن انفجارا استهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية في مأرب خلال اجتماع لقادة عسكريين، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأشار مراسل إلى أن الأنباء الأولية تشير إلى نجاة وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي الذي حضر الاجتماع من الانفجار.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن الأحد، أنه تمت إعادة نشر قواته في محافظة عدن جنوب اليمن “لتكون بقيادة المملكة”.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من توقيع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، المسودة الأولى من الاتفاق الذي تم تنسيقه بوساطة السعودية لوضع حد للنزاع بين قوات الحكومة اليمنية والمجلس في جنوب اليمن.

ويقضي الاتفاق بإعادة تشكيل الحكومة وإشراك المجلس الانتقالي فيها مقابل عودة حكومة هادي إلى مقراتها في عدن.

وناشد المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن الحكومة فتح صفحة جديدة وفق اتفاق الرياض، وتوحيد الجهود لمواجهة الحوثيين.

المصدر: RT