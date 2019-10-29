ليبيا – إعتبر النقيب العام للمعلمين عبد النبي النف أن الوقفة الإحتجاجية للمعلمين في طرابلس أمام مقر المجلس الرئاسي للمطالبة بحقوقهم المشروعة كان لها صدى عظيم في الوطن كامل فقد توحد صوت المواطن بظل الوطن الغائب وتنادت الجموع من كل مكان للتأكيد على أن المواطن يشغل قلب الوطن بالكامل والمعلم كان ولا زال الشمعة التي لا تنطفئ.

النف لفت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الحدث” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن ردود فعل المعلمين و المعلمات في طرابلس أمام المجلس الرئاسي والمطالبة بإقالة وزير التعليم بتقديم إستقالته كانت لها استجابة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وتابع قائلاً”أنه بحسب الإتفاق الذي عقد والوعود التي قطعت للمعلمين والنقابات والتنسيقيات الإصلاح سيبدأ من إقالة وزير التعليم لأنه أساء بشكل كبير جداً للمعلم في عدة إجراءات استفزازية وفصل التعليم العام عن العالي و تحقيق العدالة الإجتماعية و تطبيق القانون رقم 4 بالإضافة لزيادة رواتب المعلمين، هذه المطالب اليوم قطعت وعود حقيقة للمعلمين و المعتصمين وهذه الجموع العظيمة بأن تكون مطالبها قيد التنفيذ”.

وأشار إلى أن القانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب جاء وفقاً لإرادة المعلمين في كافة أنحاء ليبيا ليحمل في طياته حقوق المعلمين حيث تم التصويت عليه من كافة أعضاء البرلمان والبلديات.

كما أوضح أن هذا القانون طرح قبل أن يحصل الإنقسام في مجلس النواب حيث اجتمعت النقابة العامة من كافة المناطق التي تم انتخابها وأعضاء النقابة العامة للإشراف على مسودة القانون برفقة اللجنة التشريعية في مجلس النواب وبعض من الخبراء الماليين والإقتصادين لإكتمال جوانبه التشريعية و القانونية حيث تم عرضه على جميع الهيئات المختصة وأصبح من الواجب تنفيذة بالرغم من الإنقسام الحاصل.

ونوّه إلى أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة في الدولة الذي يعطي التعليمات بالتنفيذ مع العلم أن التدرج في إصدار القانون كان وفق الإجراءات التشريعية و القانونية الصحيحة.

وفي ذات السياق قال رئيس نقابة المعلمين بنغازي عمر العبار خلال إستضافته في تغطية خاصة على قناة”ليبيا الحدث” إنه انطلاقاً من النقابة العامة بعد صدور قرار الإعتصامات و غلق المدارس البلديات و النقابات نفذت الإعتصامات حيث توالت لـ 18 وقفه إحتجاجية بالنسبة لبنغازي منها إثنتين أمام مصرف ليبيا المركزي وأخرى أمام وزارة التربية و التعليم في البيضاء.

العبار أشار إلى أن الوقفة الإحتجاجية الأخيرة كانت تضامناً مع المعلمين في الغرب والجنوب على القرار الجائر الصادر عن وزير تعليم حكومة الوفاق بتوقيف مراقبي التعليم في المنطقة الغربية و الجنوبية واصفاً إياه بالقرار “الفاشل”.

وبيّن أنه منذ مايقارب الإسبوعين عقد رئيس مجلس النواب إجتماع برؤساء النقابات في المنطقة الشرقية الذي تعهد بدوره بإيجاد حلول لهذه الملف لكن لغاية هذه اللحظة لم يتم الإيفاء بها، مضيفاً أنه من المزمع عقد اجتماع في درنة يضم جميع نقباء المنطقة الشرقية ومجموعة من المنطقة الغربية و الجنوبية لمشاركة بالإجتماع.

وتوقع أن يتم تنفيذ القرار رقم 4 الصادر عن مجلس النواب سواء من قبل الحكومة المؤقتة أو حكومة الوفاق خاصة بعد الوقفة الإحتجاجية أما مقر المجلس الرئاسي، مثمناً ما يقوم به كل المعلمين بجميع أنحاء ليبيا لأن هذه القضية تتطلب مواقف رجال وفقاً لتعبيره.

كما استطرد حديثه:”الحكومتين لأول مرة تتحدان، الحكومة المؤقتة لدينا أمل منها لأنها إجتمعت معنا و أعطتنا وعود ننتظرها، يجب أن يأخذ المعلم حقة بالإضافة لأهمية صيانة المدارس و توفير المناهج الدراسية للطلبة”.