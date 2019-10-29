ليبيا – أعلنت نقابتي أعضاء هيئة التدريس والموظفين بمؤسسات التعليم العالي اليوم الثلاثاء إستمرارية الإضراب حتى تحقيق المطالب وذلك تأكيداً على قرار النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي رقم “1” للعام الجاري.

النقابتين أوضحتا في بيانهما الذي تلقت المرصد نسخة منه أن أي خرق للإضراب من أي مؤسسة أو عضو هيئة تدريس سيتم تطبيق اللوائح المنصوص عليها بالنظام الأساسي لردع المخالفين .

وأشار البيان إلى أن مطالب النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين تتفق مع مطالب نقابة المعلمين بالدولة الليبية باقالة وزير تعليم الوفاق عثمان عبدالجليل واستنكارها لسياسة التهديد والوعيد.

كما أكدت نقابتي أعضاء هيئة التدريس والموظفين على ضرورة فصل التعليم العام من التعليم العالي كونه يعد أمراً ضروريا للتقليل من الإرباك والتخيط الذي تمر به الوزارة.

وحذّر البيان رؤساء الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا المساس بحرمة العمل النقابي،منوّهاً إلى أن النقابة العامة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق منتسبيها وسترفع سقف المطالب بالمطالية برحيل رؤساء الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا الذين يمارسون العسف والتهديد والوعيد ضد الشريحة المذكورة.

ولفتت نقابتي أعضاء هيئة التدريس والموظفين بمؤسسات التعليم العالي إلى أن مطالبها تنبع من المطالبات المتكررة لهذه الشرائح العاملة بقطاع التعليم وذلك لتحسين أوضاع منتسبيها لينعکس إيجاباً على معدلات الأداء بهذا القطاع المهم.