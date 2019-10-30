انجلترا – توجد الكثير من الأساطير المتعلقة بتأثيرات السكر على صحتنا، حيث أنه رغم حاجة البشر إلى الجلوكوز للبقاء على قيد الحياة، إلا أن كميات السكر الكبيرة يمكن أن تهدد حياتنا بالفعل.

وتحمل غالبية الوجبات اليومية الحديثة كميات كبيرة من المُحليات الإضافية، مثل الأطعمة الخفيفة المصنعة والأطعمة المعلبة والمشروبات الغازية وحتى الخبز.

ويعد ارتفاع أعداد المصابين بالسمنة، من أهم التأثيرات السلبية التي تأتي من الأطعمة الغنية بالسكر والدهون والكربوهيدرات، لكن هناك آثارا أكثر رعبا يمكن للغذاء الغني بالسكر أن يضر بها الصحة العامة، والتي كشف عنها عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التغذية، وهي:

– تسوس الأسنان:

لا يسبب السكر في الواقع تسوس الأسنان خلافا للاعتقاد الشائع، ومع ذلك، فإن الأحماض الناجمة عن تفاعل السكر مع سطح الأسنان سوف يسفر عن تسوس الأسنان.

– مشاكل البشرة:

توصل العلماء مؤخرا إلى العلاقة بين استهلاك منتجات الألبان والأطعمة ذات النسبة المرتفعة من السكر (وتعرف أيضا باسم الأطعمة المحلاة)، ومشكلات في الجلد.

وقالت دراسة نشرت عام 2014 إن نتائجها أثبتت دور بعض الأطعمة مثل منتجات الألبان وكذلك بعض الأنماط الغذائية بما في ذلك النظم الغذائية عالية نسب السكر المتبعة في النظام الغذائي الغربي، في إنتاج مشكلات عديدة لصحة الجلد، من بينها ظهور حب الشباب.

– زيادة الرغبة الشديدة في تناول السكر:

لا يوجد حتى الآن أي إجماع علمي حول ما إذا كان السكر يسبب الإدمان مثل الكوكايين أو بعض السلوكيات غير الصحية، لكنك عندما تأكل الكثير من السكر، يطلق الدماغ هرمون الدوبامين، وهو مادة كيميائية “تُشعر بالرضا” تصدر عند التفاعلات البشرية الإيجابية، وهذا “ما قد يكون إدمانا”، لأنه قد يدفع إلى استهلاك السكر بشراهة، تماما كما يحدث مع مدمني المخدرات أو الكحول.

– خطر ما قبل الإصابة بالسكري:

عندما تأكل أي شيء يحتوي على الجلوكوز أو كتل بناء الكربوهيدرات الأساسية، فإن جسمك سيطلق الأنسولين لأن هذا يساعده على معالجة الجلوكوز ويحوله إلى طاقة، لكن المشكلة هي عندما يحصل الشخص على الكثير من السكر في وقت واحد، إذ يكون هناك إفراز كبير للأنسولين ويمكن بذلك تطوير نقص السكر في الدم أو مقاومة الأنسولين، حيث لا يستطيع الجسم امتصاص الجلوكوز بشكل صحيح وبسرعة كافية، ما ينتج عنه تراكم للجلوكوز في مجرى الدم والكبد.

– الاكتئاب والقلق:

ترتبط النظم الغذائية الغنية بالنشويات والأطعمة السكرية بالالتهاب بمستوى أعلى بكثير من النظم الغذائية الغنية بالبروتينات والخضروات الخالية من الدهون. وتشير دراسة نشرت عام 2016 في مجلة The Journal of Clinical Psychiatry إلى أن الالتهاب يعد مؤشرا قويا للاكتئاب ومستويات الإجهاد العالية.وأكد الخبراء أن “السكر يزيد الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ”، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة التوتر والقلق وحتى الاكتئاب.

– مرض القلب:

من أكثر الأعراض الجسدية وضوحا لتناول الكثير من السكر هو زيادة الوزن، لكن الأبحاث المثيرة للقلق تظهر أنه حتى لو لم تكن بدينا، فإن اتباع نظام غذائي غني بالسكر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير.

واكتشفت دراسة بحثت عن آثار السكر على المدى الطويل أن “المشاركين الذين استهلكوا ما يقرب من 17% إلى 21% من السعرات الحرارية من السكر كانوا أكثر عرضة بنسبة 38% من وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية”، وخاصة أولئك الذين يستهلكون بانتظام المشروبات السكرية.

وكالات