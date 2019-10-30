وقال بيان صادر عن رئاسة أمن الدولة في السعودية، وشركائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، إن أعضاء المركز السبعة صنفت بشكل مشترك شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وأوضح البيان: “صنفت الدول السبع 25 اسما مستهدفا لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة. ويعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم”.

وتابع: “ركز التصنيف على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة ومنها حزب الله الإرهابي”، معتبرا أن “العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات (الباسيج)، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، طالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم، ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة”.

واعتبر المركز أن “العقوبات الجديدة تعبر عن موحد من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، أعضاء المركز، لمنع إيران من تصعيد أنشطتها الإرهابية”، كما تشير إلى “أهمية الجهود التي تبذلها دول المجلس وواشنطن في مكافحة الإرهاب”.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين في بيان، إن عمل المركز “يتزامن مع رحلتي إلى الشرق الأوسط، حيث أقابل نظرائي في جميع أنحاء المنطقة لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب”.

وأضاف منوشين أن الولايات المتحدة ستزيد الضغط الاقتصادي على إيران بسبب برنامجها النووي.