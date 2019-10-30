ليبيا – رأى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن عدم دعوة تونس والجزائر لحضور مؤتمر برلين المقبل حول ليبيا يمثل فرصة ضائعة.

مايو وفي جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ وفقاً لما أوردته وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الأربعاء قال :”أنهما دولتان مهمتان للغاية على صعيد مكافحة الإرهاب فضلا عن أنهما تفهمان دوافع إيطاليا أكثر بكثير من شركائنا الآخرين”

وأضاف وزير الخارجية :”إننا ننظر بعين القلق إزاء ما يحدث في تونس والجزائر، فليس من قبيل المصادفة أن العدد الأكبر من المهاجرين الذين نشهد وصولهم إلى سواحلنا ينطلقون من السواحل التونسية”.