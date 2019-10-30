القدس – أفاد شهود عيان في القدس، بأن قوات الأمن الإسرائيلية اعتدت على عشرات المقدسيين بالضرب ورشتهم بغاز الفلفل، في شارع الواد بالبلدة القديمة.

وذكر شهود العيان، أن مشادات كلامية وقعت بين الجنود الإسرائيليين وأحد الشبان، ثم اعتدت عليه بالضرب المبرح.

وأضافوا، أنه “خلال ذلك تواجد شبان آخرون في المكان فاعتدت عليهم بالضرب ورشتهم بغاز الفلفل السام، وبينهم تجار من المنطقة”.

واعتقل الأمن الإسرائيلي 7 مواطنين مقدسيين وهم: “معاذ ومراد العجلوني، وأحمد عصفور، وسائد ومحمود وعبود أبو اسنينة، وحازم القصاص”.

المصدر: معا