ليبيا – رأت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي أن مشكلة الهجرة مهمة ويجب ألا تشمل إيطاليا أو الدول الأوروبية فقط بل ينبغي تثبيت الاستقرار في مناطق مثل ليبيا ودول جنوب الصحراء الكبرى لأن من الضروري البدء من هناك.

الوزيرة وفي ورداً على أسئلة الصحافيين على هامش إجتماع لجنة مكافحة المافيا بمقر وزارة الداخلية قصر ڤيمينالي اليوم الأربعاء وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية أوضحت أنه من الضروري تهيئة ظروف معيشية أفضل لتجنب الهجرة وأن هناك أشخاص يواجهون رحلات بحرية معرضين أنفسهم لخطر الموت لأنهم يفتقرون الى حياة كريمة في تلك المناطق.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع لورينزو غويريني في جلسة استماع أمام لجان الدفاع المشتركة في شقّي البرلمان حول برنامج وزارته إن الأولوية الاستراتيجية تبقى استقرار ليبيا وتهدئتها، معرباً عن التزام هيئة الدفاع بدعم المؤسسات والمجتمع المدني الليبيَين.