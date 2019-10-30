ليبيا – حضر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الثلاثاء حفل تدشين الجيل الخامس من شبكة الاتصال فائق السرعة التي تنفذه شركة المدار الجديد احدى الشركات الوطنية التابعة للشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة.

السراج القى بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق كلمة تقدم في بدايتها بتحية تقدير لمن وصفهم بـ”قوات الجيش الليبي والقوة المساندة” (مسلحو الوفاق) الذي زعم أنهم يتصدون لما وصفه بـ”لاعتداء الغاشم دفاعا عن العاصمة ومدنية الدولة”.

وقال :” إن تدشين خدمة الجيل الخامس يشكل طريقا يصل بالبلاد إلى مرحلة متطورة من التدفق السلس والمستمر للمعلومات ويدعم تطلعات الحكومة لبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة، ويستجيب لاحتياجات الافراد والمؤسسات في مختلف المجالات”.

واعتبر السراج ذلك قفزة نوعية تهدف الى تحسين جودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي اصبحت تعتمد عليها كافة القطاعات الخدمية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتتيح للمواطنين قضاء مصالحهم بسرعة اكبر وتوفر البيئة المناسبة التي تشجع على بناء قدرات الشباب.

كما أوضح أن حكومة الوفاق رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تمضي قدما في مسارات التنمية والعمل على تحسين ظروف المعيشة للمواطن.

السراج إختتم كلمته بالقول :”ان انجاز اليوم يكتمل بإنجازات أخرى نسعى لتحقيقها من أجل توفير حياة كريمة ملؤها الرخاء والازدهار لشعبنا”، معطياً تعليماته ببدء إشارة 5Gحيث كانت عملية التدشين ناجحة وموفقة بحسب المصدر.